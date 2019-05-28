Son Dakika Haberleri: 8. Kısa Film Senaryo Yarışması
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8. Kısa Film Senaryo Yarışması

1 saat önce

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) tarafından düzenlenen "8. Kısa Film Senaryo Yarışması"nda ödül kazanan isimler belli oldu.

8. Kısa Film Senaryo Yarışması, System.String[]
Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) tarafından düzenlenen "8. Kısa Film Senaryo Yarışması"nda ödül kazanan isimler belli oldu.
Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleşen yarışmaya, bu sene başta "anne" olmak üzere "baba, ağabey, abla, dede" gibi tüm aile fertlerini kapsayan senaryolar kabul edildi.
Senaryolar, Elif Örs başkanlığında toplanan ve İbrahim Demirkan, Yasemin Yüksel, İdris Şahin, Elif Büşra Eskin ile Suat Emuce'den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.
Değerlendirme sonucunda Ankara'dan "Masal" adlı eseriyle katılan Ali Aydemir birinciliğe layık görüldü.
Bursa'dan "Basamak" isimli senaryosuyla başvuran Hüseyin Seçgin'in ikinci seçildiği değerlendirmede, Zonguldak'tan "Çınarımızın Gölgesinde" adlı eseriyle Umut Ateş de yarışmanın üçüncüsü olarak açıklandı.
Ayrıca, "Ayşe Şasa Özel Ödülü" Konya'dan Uğur İkiz, " Yücel Çakmaklı Özel Ödülü" ise Ankara'dan Burak Çalışkan'ın oldu.
"8. Kısa Film Senaryo Yarışması"nın ödül töreni, 1 Haziran'da Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:11 Kaynak: AA
Kültür Bakanlığı, Anne, Kültür Sanat
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