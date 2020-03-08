8 köyün değirmeni 4 çocuk annesi kadına emanet - Son Dakika
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8 köyün değirmeni 4 çocuk annesi kadına emanet

6 saat önce

- 8 köyün değirmeni 4 çocuk annesi kadına emanet 4 çocuk annesi 48 yaşındaki kadın engelli kocasından devraldığı değirmeni kendi işletiyor hem kocasına hem çocuklarına bakıyor Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4 çocuk annesi Saniye Aki, eşinin yürüme engelli olması nedeniyle 16 yıl önce...

- 8 köyün değirmeni 4 çocuk annesi kadına emanet

4 çocuk annesi 48 yaşındaki kadın engelli kocasından devraldığı değirmeni kendi işletiyor hem kocasına hem çocuklarına bakıyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4 çocuk annesi Saniye Aki, eşinin yürüme engelli olması nedeniyle 16 yıl önce eşinden devraldığı değirmeni işleterek ailesinin geçimini sağlıyor.

İlçeye bağlı Alibeyli Köyünde yaşayan 48 yaşındaki Saniye Aki, eşinden 16 yıl önce devraldığı değirmencilik mesleğini sürdürürken, aynı zamanda ev işlerini de yapıyor, bir yandan da çocuklarını büyütüyor.

Aki'nin 50 yaşındaki eşi Ünal Aki ise doğuştan yürüme engelli olduğunu, işçilerin ayrılmasının ardından kendisinin tek başına altından kalkamayacağı değirmeni eşinin işletmeye başladığını belirterek, ailenin yükünü omuzlayan eşine minnettar olduğunu söyledi.

Alibeyli ile çevredeki İlbistanlı, Yeşilyayla, Kösepınarı, Esenli, Yusuf İzzettin ve Harkaçtığı köyleri ile Mehmetli beldesinden gelen buğdayları değirmende öğüterek, ekmeklik un, yarma, köftelik ve pilavlık bulgur haline getirdiğini anlatan Saniye Aki, "25 yıldır hizmet veren değirmen, engelli eşime miras kalmıştı. Bir süre kendisi işçi tutarak işletti. İşçiler çıkınca eşim de yaşı gereği engelli olmasının da etkisiyle artık eskisi gibi çalışamadı. İş başa düştü. 16 yıldır ben işletiyorum" dedi.

İşini severek yaptığını ve Anadolu kadınının üretken olması gerektiğini ifade eden Aki, "Kadın olarak ilk zamanlarda zorlandım. Fakat ailemin geçimini sağlamak zorundaydım. Zamanla ailemin ve müşterilerimin verdiği manevi destekle işimi severek yapmaya başladım. Allah'a çok şükür ailemi kimseye muhtaç etmeyerek her ihtiyaçlarını karşılıyorum. Kadın da olsa erkek de olsa insan istedikten, azmettikten sonra her işi başarabilir. Ben bunu yaşayarak öğrendim. Ekmeğimi taştan çıkarıyorum" diye konuştu

Köy halkından Fehmi Musaefendioğlu da zor mesleklerden biri olan değirmenciliği layıkıyla yapan Saniye Aki'nin çalışmasıyla köyde "örnek kadın" olduğunu kaydetti.

8 köyün değirmeni 4 çocuk annesi kadına emanet

Sumbas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:36 Kaynak: İHA
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