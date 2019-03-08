Son Dakika Haberleri: 8 Mart'a Zumbalı Kutlama

8 Mart'a Zumbalı Kutlama

58 dakika önce

DENİZLİ'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil dağıtıldı, başarılı sporculara ödüller verildi.

8 Mart'a Zumbalı Kutlama, System.String[]
DENİZLİ'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlara karanfil dağıtıldı, başarılı sporculara ödüller verildi. Etkinlikler kapsamında zumba oynayan kadınların gösterisi beğeni topladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ile çok sayıda kadın katıldı. Etkinliğe katılan kadınlara, Başkan Zolan karanfil dağıttı. Kadın Meclisi Başkanı Özen, Sizlerle birlikte olmak, 8 Mart'ı sizlerle paylaşmak, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin en büyük mutluluğu. Hepinize çok teşekkür ediyorum dedi. 1857 yılında Amerika'da 129 kadının yaşamını yitirmesiyle başlayan 8 Mart'ın tarihsel sürecini anlatan Özen, Bizler 8 Mart'ı bir anma günü olarak kabul ediyoruz. Kadın olmanın kadınca yaşamanın gereklerini elde edebileceğimiz günler olarak kabul ediyoruz diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Konuşmanın ardından Zolan ve beraberindekiler, Karaman'da düzenlenen Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda Ümitler Türkiye Şampiyonu olan Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcusu Berfin Altan'a plaket verildi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibiyle pilates ve zumba kurslarında eğitim alan kadınlar sahneye çıktı Zumba yapan kadınlar, eğlenceli danslarıyla beğeni topladı. Meydanda toplananlar coşkulu dansa alkışla destek verdi. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:16 Kaynak: DHA

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