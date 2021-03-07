8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında Türk tarihi boyunca verilen her mücadelede kadınların daima en ön safta bulunduğunu vurguladı.

Nene Hatunların, Şerife Bacıların ve nice kahraman kadınların verdiği mücadele sayesinde istiklalin kazanıldığını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın ülkesi ve milleti için şahadet şerbetini içmeyi şeref olarak addetmesiyle birlikte, vefakarlıklarla ve fedakarlıklarla bu uğurda nice vatan evladını yetiştirdiğini de unutmayalım. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde gerçekleşen elim helikopter kazasında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Kadınlar hem en önemli yapımız olan ailemizin hem de toplumumuzun temelini oluşturuyor. Hükümetimiz 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' ilkesiyle, kadın ve kız çocuklarının eğitimi ile kadınların iş gücüne katılımını teşvik ediyor. Bizler de hanım kardeşlerimizin sosyal hayatta daha fazla var olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gerek KOMEK ve ASEM'lerimizle, gerekse Aile Destek Merkezimiz, Gençlik Merkezimiz gibi birçok hizmetlerimizle hanım kardeşlerimize destek vermeye devam ediyoruz. İki cihan güneşi Peygamber Efendimiz 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' diyor. Hem inancımız hem kültürümüz kadına en yüksek değeri vermiş ve her zaman kadına karşı saygıyı ve sevgiyi öğütlemiştir. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılık, şiddet ve zorbalığın karşısında olmaya devam edeceğiz. Tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur. Bu duygularla başta şehit anneleri ve eşleri ile pandemi döneminde fedakarca çalışan kadın sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."