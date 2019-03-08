Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

1 saat önce

Erzurum Valisi Okay Memiş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

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Erzurum Valisi Okay Memiş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Memiş, yayımladığı mesajında, kadının toplumda yeri ve öneminin büyük olduğunu belirterek, koca bir coğrafyanın hiç itirazsız "Anadolu" diye tanımlanmasının ve tanınmasının altında "ana"ya duyulan sevgi, saygı, şefkat duygusunun olduğunu bildirdi.

Milli ruh ve manevi yapıya sahip Türk kadınını yıkabilecek bir gücün olmadığı vurgulayan Memiş şunları kaydetti:

"Türk halkının en büyük güvencesi ve sigortası, eğitimli, dinamik, çalışkan kadınlarıdır. Erzurum'un dadaş ruhlu kadını, çok daha farklıdır. Gururu, onuru, ciddiyeti ve dik duruşu ile değerlerinden asla ödün vermeyen, kocasına iyi ve sadık eş, çocuklarına şefkatli ana olan dadaşın kızı, kadını, anası, bacısı, baş tacımızdır."

Memiş, mesajında bugünün Dünya Kadınlar Günü olduğuna işaret ederek, "Daha sıklıkla ve hemen her yıl 1984 yılından itibaren kutladığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, başımızın kadınlar sayesinde dik, gururumuzun onlar sayesinde dirençli olduğunu keyif ve mutluluk içinde belirtiyor, ayırt etmeksizin asil ruhlu kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:11 Kaynak: AA

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