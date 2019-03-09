8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Elazığ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumununda kalan kadınlara yönelik konser düzenlendi.

Elazığ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumununda kalan kadınlara yönelik konser düzenlendi.



Elazığ Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu gösteri salonunda Elazığ Belediyesi kürsübaşı ekibinin verdiği konserde, cezaevinde kalan kadınlar eğlendi.



Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, burada yaptığı konuşmada, kadınların çok değerli olduğunu, bir toplumda kadın ne kadar güçlü ise o toplumun da o kadar güçlü olabileceğini söyledi.



Cennetin anaların ayakları altında olduğunu dile getiren Yanılmaz, şöyle konuştu:



"Biz İstiklal Savaşındaki Nene Hatunları, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kadınlarımızın vermiş olduğu mücadeleyi hiç bir zaman unutmadık. Elazığ Belediyesi olarak Elazığ Cezaevi Müdürlüğü ile hep koordineli çalıştık. Çünkü buradaki yaşamın rahat ve doğru olması bireylerin geleceğe daha doğru hazırlanması anlamına geliyor."



Programda kadınlara karanfil verildi.

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