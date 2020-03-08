8 Mart Dünya Kadınlar Günü - Son Dakika
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü

6 saat önce

CHP Sivas Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Nergiz Akçay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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CHP Sivas Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Nergiz Akçay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Akçay, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyada kutlanan 8 Mart'ın özgürlük ve mücadele günü olarak Türkiye'de de kutlandığını söyledi.

Kadınların gününü tebrik eden Akçay, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde kadınlar üzerinden emek sömürüsü ve dünyanın her yerinde kadına yönelik cinsel şiddet ve cinayetler bütün acımasızlığı ile devam etmektedir. Şartlar ne olursa olsun kazandığımız hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Cinsiyet eşitliği sağlanana, taciz, tecavüz, kadın cinayetleri son bulana kadar mücadelemiz devam edecektir. Bizlere bugün birçok hakkımızı veren ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyor, tüm dünya emekçi kadınlarının gününü kutluyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:20 Kaynak: AA
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