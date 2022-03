8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KOŞUSUNU "MİSS BEREN" KAZANDI - Son Dakika

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Dünya Kadınlar Günü Koşusu düzenlendi. Koşuyu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğindeki 4 numaralı Miss Beren isimli at kazandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye Jokey Kulübü(TJK) tarafından Veliefendi Hipodromu'nda Dünya Kadınlar Günü Koşusu gerçekleştirildi. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen yarışta 3 yaşlı dişi safkan, 7 İngiliz tayı boy gösterdi. 2 bin metre mesafe üzerinden sentetik pistte koşulan yarışın kazananı Miss Beren isimli at ve jokeyi Özcan Yıldırım oldu. Yıldırım, 2017 ve 2021 yıllarında da bu yarışta birincilik elde etmişti. Kazanan atın sahibi adına Roda Barlık'a kupasını, İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ'ın eşi Nesrin Aladağ ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal takdim etti.

"8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN"

At sahibi Harika Nisa Ünlü, "Öncelikle kadın at sahibi olmaktan gurur duyuyorum. Gerek Türkiye Jokey Kulübü gerek derneğimiz her zaman kadınların yanında olmuştur. Bugün de bu koşu vasıtasıyla hep birlikteyiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun" dedi. At sahiplerinden Pınar Arıcı Baş, "Ben öncelikle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Harika bir organizasyon olmuş. Özellikle içeride olan sergimiz, müzisyenlerimiz ve hemen hemen tüm kadınlarımızın bizimle birlikte olması gerçekten çok keyifli. Yarışımızı da dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

"HEPSİNİN AYAKLARI DÜZ BASSIN"

TJK Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerci, "Bugün 7 İngiliz atımız kadınlar için koşacak. Dünya Kadınlar Günü tüm kadınların kutlu olsun. Hepsiniz ayakları düz bassın" şeklinde konuştu.

"AMACIM ÖZGÜR KADINLARI BETİMLEMEK

Resimleri sergilenen Nazan Pamuk, "Öncelikle tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Benim sergideki amacım özgür kadınları betimlemek, doğayla birlikte. Kadınların da bu yönde düşüncelerini hayata geçirmesini istiyorum" dedi.