Son Dakika Haberleri: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

1 saat önce

Kilis'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı, System.String[]
Kilis'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Kilis Valiliğinin koordinesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Çok Amaçlı Toplum Merkezileri ve Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğiyle Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

Etkinliğe Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Çirtikoğlu, Vali Yardımcıları Şükrü Özcan, Mehmet Aktaş 7 Aralık Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil ile kadınlar katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi ve ÇATOM katılımcılarının ve öğreticilerinin hazırladığı Kadının Emeği el sanatları sergisi açılışı yapıldı. Etkinliklere 8 Mart dünya kadınlar günü yapılan konuşmaların ardından tiyatro gösterisi düzenlendi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:33 Kaynak: İHA

Kilis, Dünya Kadınlar Günü, Yaşam
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