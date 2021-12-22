8 yaşındaki Ezel Ali'nin uluslararası matematik başarısı - Son Dakika

MERSİN'de, Yenişehir İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın (8), girdiği Singapur ve Asya Ülkeleri Matematik Olimpiyatları ile Amerika Matematik Olimpiyatları'nda adından söz ettirdi. Başarıları ile dikkat çeken küçük Ezel Ali, gelecekteki hedefinin ise Johns Hopkins Üniversitesi olduğunu söyledi.

Merkez Yenişehir İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın, girdiği matematik olimpiyatlarında aldığı ödüllerle dikkati çekiyor. Türkiye'de Kanguru Matematik Derneği'nin koordinatörlüğü üstlendiği Singapur ve Asya Okulları Matematik Olimpiyatı'na (SASMO) 25 ülke 26 bin 335 katılımcı ile online katılan Ezel Ali Altun, 1'inci sınıflarda dünya birinciliğiyle, altın madalyanın sahibi oldu. Yarışmanın ikinci aşaması olan Singapur Matematik Meydan Okuması Yarışması'na da katılan (SİMOC) Ezel Ali, 180 ülkede bütün matematik ve akıl oyunları yarışmalarında dereceye girip, 28 bin 760 birinci sınıflarda dünya üçüncülüğünü, takım oyunlarında ise ikincilik ve 2 gümüş madalya kazandı. Ezel Ali, geçen günlerde de online düzenlenen Amerika Matematik Oyunları'nda da ise dünya üçüncüsü oldu.

'YAŞININ ÇOK ÜSTÜNDE SORULAR VARDI'Oğlunun 5,5 yaşından bu yana pedagog eşliğinde çalıştığını belirten matematik öğretmeni anne Gülşen Tan, "Dikkat dağınıklığı diye gittiğimiz ama pedagogumuzun ısrarla 'bu çocuk özel bir çocuk', 'bu çocuğu yönlendirmemiz gerek' diyerek oğlumuzu keşfetti. Birinci sınıftan itibaren Kanguru Matematik Derneği'nin her yıl çeşitli dallarda düzenlediği çeşitli yarışmalardan olan Singapur Matematik Olimpiyatları'nda dünya birincisi oldu. 26 ülkeden 26 bin öğrencinin katıldığı bir yarışmaydı. Zorlu bir yarışmaydı. Yaşının çok üstünde sorular vardı. Bir üst aşama olan SIMOC'a davet edildi. Singapur'a davet aldı fakat biz pandemi nedeni ile gidemedik. Sınav da online gerçekleşmek zorunda kaldı. Kanguru Matematik Derneği'nin Türkiye temsilcisi çocuğumuza sahip çıktı. Onunla birlikte 7 saat süren bir sınava girdi. 3 aşamalı olan sınavda, birincisi yarışmalarda dereceye girmiş öğrencilerin olduğu Matematik Olimpiyatı'ydı. Bunda dünya 3'üncüsü oldu. İkincisi akıl oyunlarıydı. Bunda da takımca dünya 2'ncisi oldular. Matematik master oyunlarında da takımca dünya 2'ncisi oldular. Takımında 8 farklı ülkeden öğrenciler vardı. Ezel Ali onlarla İngilizce iletişim kurdu. Böyle olunca çocuğun dil yeteneği de ortaya çıkmış oldu. Çocuğum aynı zamanda burs kazandı. Birçok avantaja sahip oldu, özgüveni arttı" dedi. 'ÜLKEM ADINA ÇOK MUTLUYUM'Yarışmalara diğer velilerin de ilgi göstermesi için gönüllü olarak çalıştığını ifade eden Gülşen Tan, "Bu tür yarışmalara diğer velilerin de ilgilenmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Hem bir anne, hem bir veli, öğretmen olarak bu işin yaygınlaştırılması taraftarı olduğum için de gönüllü olarak rehberlik yapmaya çalışıyorum. Çünkü matematik bilincinin ülkemizde yaygınlaştırılmasını istiyorum. Bunun bir örneği olarak da oğlumu gösteriyorum. Oğlum her zaman için matematiği eğlenceli buluyor. Günlük sadece 1 saat ders çalışıyoruz. Farklı matematik soruları çözmeye çalışıyoruz. Son olarak 30 bin öğrencinin katıldığı Amerika Matematik Olimpiyatları'nda da dünya 3'üncüsü oldu. Hem Mersin adına, hem ülkem adına çok mutluyum. Eğer pandemi olmasaydı biz Singapur'a gidip Türk bayrağı açacaktık. Bu çok büyük bir gurur" diye konuştu.'DOKTOR OLACAĞIM'Başarısını anne ve öğretmenlerine borçlu olduğunu söyleyen Ezel Ali, matematiği çok sevdiği için düzenli olarak çalıştığını belirterek, "Annem ve öğretmenlerim sayesinde ben çalıştım ve birinci oldum. Bundan sonra çok çalışıp doktor olacağım. Johns Hopkins Üniversitesi'ne gideceğim. En iyi doktorlar orada ben de orada çalışacağım" ifadesini kullandı.