Son Dakika Haberleri: 8 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz Eden Rahip 13 Yıl Hapis Cezası Aldı

8 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz Eden Rahip 13 Yıl Hapis Cezası Aldı

10 dakika önce

Kolombiya'da Hernan Dario Rosero isimli rahip, 8 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini itiraf etti.

8 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz Eden Rahip 13 Yıl Hapis Cezası Aldı, System.String[]
Kolombiya'da Hernan Dario Rosero isimli rahip, 8 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini itiraf etti. Rahip, 13 yıl hapis cezası aldı.

Kolombiya'nın Narino bölgesinde bulunan El Tambo şehrinde, kilise cemaati 2013 yılında, rahip Hernan Dario Rosero'nun, o zaman 8 yaşında olan, bir öğrencisine tecavüz ettiğini iddia etti. Kız çocuğu da, rahip Rosero'nun kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek şikayette bulundu. Kızın şikayetinden sonra kayıplara karışan ancak çıkarılan tutuklama emri sonrasında sapık rahip 6 yıl sonra tutuklandı ve mahkemeye çıkarttı. Pasto İkinci Ceza Mahkemesi, rahip Hernan Dario Rosero'yu 14 yaşın altındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girdiği için ağırlaştırılmış olarak 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kısa bir süre önce Vatikan'daki sübyancı rahipler hakkında Papa Francis tarafından bir zirve düzenlenmiş ve küçüklere cinsel tacizde bulunan bu din görevlileri "Şeytan rahipleri" olarak nitelendirmişti. Şubat ayında yapılan zirvenin hemen ardından Rosero'nun suçunu itiraf etmesi koyu Katolik olarak bilinen Kolombiya'da infiale neden oldu. Pek çok dindar, Papa ve Vatikan'dan daha sert tedbirler almasını istiyor. - BOGOTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:53 Kaynak: İHA

Vatikan, Kolombiya, 3. Sayfa
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