Son Dakika Haberleri: 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda ara tatil yoğunluğu
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80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda ara tatil yoğunluğu

6 saat önce

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinde 80 Binde Devr-i Alem Parkı, okulların bir haftalık ara tatile girmesiyle çocukların ve ailelerinin yoğun ilgisine sahne oldu.

80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda ara tatil yoğunluğu, System.String[]

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinde 80 Binde Devr-i Alem Parkı, okulların bir haftalık ara tatile girmesiyle çocukların ve ailelerinin yoğun ilgisine sahne oldu.


Üç farklı konsepti bünyesinde bulundurmasıyla bir ilk olma özelliği taşıdığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 80 Binde Devr-i Alem Parkı öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de eğlenmeleri ve öğrenmeleri için çok iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.


"Dinlenmek, eğlenmek ve öğrenmek için iyi bir fırsat"


Dinozor maketlerinin yer aldığı 'T-Rex parkı, hayal dünyası kahramanları ve 120 minyatür eseri ile alanında ilk olan 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nın öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de eğlenmeleri ve öğrenmeleri için çok iyi bir fırsat olduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya'da yaşayan ve Konya dışından gelen tüm öğrencileri ve ailelerini parka davet etti. Minyatür eserlerin yer aldığı sanat galerileri, dinozor maketleri, yeşil alanları, parkları, göletleri, Türk önderlerin yer aldığı bölüm ile parkın ziyaretçilerini beklediğini ifade eden Başkan Kavuş, "Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin tarih bilincinin oluşmasında önemli katkı sunan 80 Binde Devr-i Alem Parkı bir çok yönüyle onlara eşsiz fırsatlar sunuyor. 9 günlük bu tatilde çocuklarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinden şüphem yok" diye konuştu.


80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda 120 minyatür eser ile 50 hareketli ve sesli dinozor bulunuyor. Minyatür eserler arasında Bosna Hersek'te bulunan Mostar Köprüsü'nden İstanbul'un simge eserleri Haydarpaşa Garı, Kız Kulesi ve Ayasofya Camii'ne, Buhara'da bulunan 10 bin kişilik Kalon Camii'nin minyatürüne kadar 120 adet eser bulunuyor. Dinozor parkında ise kanat açıklığı 7 metreye kadar ulaşabilen kanatlı kertenkele 'Pterosaur', en büyük silahı kuyruğunun ucundaki sert topuz şeklindeki kemik olan 'Ankylosaurus', bilinen en büyük etoburlar 'T-Rex' ve 'Spinosaurus' ile boyu 45 metre kilosu 90 tona ulaşabilen dev otobur 'Seismosaurus' gibi dinozor maketleri ziyaretçilerini tarih öncesi bir yolculuğa çıkarıyor. Cihan-ı Türk Abideler Şehri Bölümü'nde ise bin yıllık devlet geleneğimiz ile mimari ve sanat anlayışımızla hayat bulan eserler sergileniyor. Pamuk Şekeri Masal Dünyası Parkı'nda ise çizgi ve hayal kahramanlarından Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca gibi pek çok isim tanıtılıyor. - KONYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:53 Kaynak: İHA
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