80 yaşındaki baba ve damadı,12 yaşındayken kaçırılan Helin için evlat nöbetine katıldı - Son Dakika

80 yaşındaki baba ve damadı,12 yaşındayken kaçırılan Helin için evlat nöbetine katıldı

Evlat nöbetindeki ailelerin karalı direnişi sayılarını 248'e çıkarttı

DİYARBAKIR - Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti 830 gündür sürerken, 8 yıl önce 12 yaşındayken zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen Helin Bozanlı'nın babası ve eniştesi eyleme katıldı. Aile sayısı 248'e yükselirken, Helin'in eniştesi Agit Demir, Helin'in bir an önce kaçıp güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla 830 gündür HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 248'e yükseldi. Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 8 yıl önce 12 yaşındayken kaçırılan Helin'in 80 yaşındaki babası Abdurrahman Bozanlı, damadı Agit Demir ile evlat nöbetine dahil oldu.

Abdurrahman Bozanlı rahatsızlığı nedeniyle konuşamazken, Helin'in eniştesi Agit Demir, baldızının HDP tarafından kaçırılıp dağa götürüldüğünü öne sürdü. Demir, "8 yıldan beri kayıptır. Hiç haber alamadık, ne duyduk, ne gördük. Birçok yeri aradık bulamadık. Gelip devlete teslim olsun. Sonuna kadar burada oturmaya devam edeceğim. Helin, nerede olursa olsun, gelsin teslim olsun. O gelinceye kadarda ben buradan gitmeyeceğim" dedi.

Aile açıklamanın ardından çadıra geçerek eyleme katıldı.