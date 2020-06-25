800 bin TL altını çalınan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

800 bin TL altını çalınan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu

800 bin TL altını çalınan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu -Kütahya'da, 'Adınız sarraf soygunu olayına karıştı, bunu düzelteceğiz' diyerek, 67 yaşındaki yaşlı kadının 800 bin TL'lik altını ile kayıplara karıştı -Şüpheli, polisin özel bir çalışması sonucu Muğla'nın Kuşadası ilçesinde...

800 bin TL altını çalınan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu

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- Kütahya'da, 'Adınız sarraf soygunu olayına karıştı, bunu düzelteceğiz' diyerek, 67 yaşındaki yaşlı kadının 800 bin TL'lik altını ile kayıplara karıştı

-Şüpheli, polisin özel bir çalışması sonucu Muğla'nın Kuşadası ilçesinde yakalandı

-Şüphelenin yakalandığı haberi alan Fatma Dobur gözyaşlarına boğuldu

-Yaşlı kadını dolandıran şüpheli yakalandı

KÜTAHYA - Kütahya'da, telefonda kendini polis olarak tanıtıp kandırarak yaşlı kadının 800 bin TL'lik altını ile kayıplara karışan şüpheli, polisin özel bir çalışması sonucu Muğla'nın Kuşadası ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, telefonla Meydan Mahallesi Ada Sokak'ta oturan 67 yaşındaki Fatma Dobur'u arayan kişi, 'Adınız soygun olayına' karıştığı diyerek, yaşlı kadının kiralık kasadaki altınları almasını istedi. Polis olduğunu ve durumun kendisinin düzelteceğini söyleyen kişiye güvenen yaşlı kadın, bankadan 800 bin TL'lik altını alıp evine geldi. Polis yeleği de giyen kişi, altınları alıp kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın durumu polise bildirerek, şahsın yakalanmasını istedi.

Şikayet üzerine harekete geçen Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü özel bir ekip oluşturarak, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişinin 39 yaşındaki M.E.D. olduğunu belirledi. Ekipler, şüpheliyi Muğla'nın Kuşadası ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Şüphelenin yakalandığı haberi alan Fatma Dobur, gözyaşlarına boğuldu. Olay anını anlan Dobur, "50 yıllık birikimin çalındı.Beni bu hallere düşüren kişi hapislerde çürüsün" dedi.

Kütahya, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 800 bin TL altını çalınan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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