Son Dakika Haberleri: 81 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

81 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

81 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Uzun zamandır kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni evinde bulunduKASTAMONU - Kastamonu'da uzun zamandır kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.

81 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Uzun zamandır kendisinden haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni evinde bulundu

KASTAMONU - Kastamonu'da uzun zamandır kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.
Olay Aktekke Mahallesi Sarıkaya Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 81 yaşındaki Halil Sevim'den yaklaşık 1 haftadır haber alamayan yakınları komşularına haber verdi. Halil Sevim'in evine giden komşuları evin kapısını açan olmayınca durumu polis ekiplerine haber verdi.
Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Sağlık görevlileri eşliğinde eve giren polis ekipleri yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk yapılan incelemede 81 yaşındaki Halil Sevim'in yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Sevim'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:35 Kaynak: İHA

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