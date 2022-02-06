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81 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

81 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu

06.02.2022 14:07
81 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu

Düzce'de yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 81 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam için jandarma ekipleri harekete geçti.

Düzce'de yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 81 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam için jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaşlı adamı 1 gün sonra bularak yakınlarına teslim etti.

Düzce'nin Konuralp bölgesinde oturan Alzheimer hastası 81 yaşındaki Y.K. isimli yaşlı adam kayboldu. Yakınlarının bütün aramalarına karşı bulunamayan Y.K.'nin bulunması için yakınları jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yaşlı adamı 1 gün sonra merkeze bağlı Esentepe köyünde buldu.

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Y.K., yakınlarına teslim edildi. - DÜZCE

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Alzheimer, Jandarma, Konuralp, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 81 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 81 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu - Son Dakika
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