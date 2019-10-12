83 yaşında askere gitmeye hazır dedeyi garnizon komutanı ve belediye başkanı ziyaret etti

Bursalı 83 yaşındaki Nuri Davulcu, Barışpınarı harekatının başladığı günlerde söylediği cepheye gitmeye hazırım, 10 tane gavura bedel olurum" söyleriyle herkesin göğsünü kabartmıştı. O dedeyi belediye başkanı ve garnizon komutanı ziyaret ederek, Türk bayrağı hediye etti.



Vatana olan sevgisini gözyaşlarıyla anlatan ve bu hali cep telefonuyla görüntülendikten sonra Türkiye'nin gündemine oturan Mustafakemalpaşa ilçesinin Tahtakavaklı Mahallesinde oturan Nuri Davulcu'yu belediye başkanı Mehmet Kanar ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci ziyaret etti. Başkan ve komutan, dedenin elini öperek Türk bayrağı hediye etti. Vatanına olan sevgisini gözleri dolarak anlatan Davulcu, askere gitmeye hazır olduğunu bir kez daha söyledi. Bisikletine yüklediği su şişeleri ile kendine ait meyve fidanlarını sulamaya gittiği sırada piknik yapanlar tarafından görüntülenen Mustafa Nuri Davulcu (83) "3 sene askerlik yaptım yine giderim yine savaşırım. Askerden geldim toprağımızı öptüm. En güzel ülke Türkiye. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Tırnağımızı bile alamazlar tırnağımızı. 100 tane gavura ben bedel olurum" sözleriyle tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı.



Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek sözleri büyük beğeni toplayan Nuri dede Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ile birlikte Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci'ye vatan sevgisini ve askerlik anılarını anlattı. İlerleyen yaşına rağmen vatanı için gözünü kırpmadan canını feda edeceğini dile getiren Nuri Davulcu, "Vatanım için herşeyim feda olsun şimdi deseler yine cepheye giderim diyerek duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. 2 çocuğu ve 3 torunu olan Nuri Davulcu, "Biz kimsenin toprağını istemiyoruz kimseye de bir avuç toprak vermeyiz" dedi. - BURSA