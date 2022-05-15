84 YAŞINDAKİ ADAM DAMDAN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika
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84 YAŞINDAKİ ADAM DAMDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

15.05.2022 10:47

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde evinin damından düşen Ali Aslan (84), hayatını kaybetti.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde evinin damından düşen Ali Aslan (84), hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçeye bağlı Gökçe köyünde meydana geldi. Güneşli havada evinin damına çıkan Ali Aslan, dengesini kaybederek düştü. Aslan'ın düştüğünü gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, Aslan'ı Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Aslan, burada yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ali Aslan'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)

84 YAŞINDAKİ ADAM DAMDAN DÜŞÜP ÖLDÜ
84 YAŞINDAKİ ADAM DAMDAN DÜŞÜP ÖLDÜ
84 YAŞINDAKİ ADAM DAMDAN DÜŞÜP ÖLDÜ
84 YAŞINDAKİ ADAM DAMDAN DÜŞÜP ÖLDÜ

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Ali Aslan, Batman, Gercüş, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 84 YAŞINDAKİ ADAM DAMDAN DÜŞÜP ÖLDÜ - Son Dakika


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