87. Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda heyecan sona erdi

İstanbul 'da iki gün süren 87. Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda mücadele sona erdi. Bir Türkiye rekorunun yenilendiği şampiyonada dört de şampiyona rekoru kırıldı. İstanbul Bağlarbaşı 'nda bulunan Burhan Felek Atletizm Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde 20 yıl aradan sonra yapılan ilk Türkiye Büyükler Şampiyonası, yıldız isimlerin katılımıyla şölen havasında geçti.

400 metre engellide Berke Akçam'ın kırdığı U20 Türkiye rekorunun damga vurduğu şampiyonada, 100 metre yarışı ayrıca 75. Cezmi Or Kupası olarak değerlendirildi. Kupanın galibi olan 100 metre şampiyonu Kayhan Özer'e ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Erkeklerde Mehmet Çelik, kadınlarda ise Meryem Akdağ ve Elif Polat ikişer şampiyonluk kazanan isimler olurken, 110 metre engellide Mikdat Sevler, üç adımda Tuğba Danışmaz, 400 metre engellide Berke Akçam, 5000 metrede de Aras Kaya Türkiye Şampiyonası rekorlarını yenileyen isimler oldular. Yürüyüşte ise Salih Korkmaz, 39: 26.92 ile 10,000 metre pist yürüyüş Türkiye rekoru yenilerken, Evin Demir de 44: 43.85 ile tüm zamanlar listesinde en iyi ikinci dereceyi yaptı.

Organizasyonu şampiyon olarak tamamlayan isimler şöyle:

ERKEKLER100 metre: Kayhan Özer, 10.46 (rüzgar: +2.7)200 metre: Oğuz Uyar, 21.32 (+1.4)400 metre: İlyas Çanakçı , 46.56800 metre: Mehmet Çelik, 1: 48.871500 metre: Mehmet Çelik, 3: 45.483 bin metre: Ali Kaya , 8: 08.735 bin metre: Aras Kaya, 13: 31.5010 bin metre: Halil Yaşin, 30: 27.74110 metre engelli : Mikdat Sevler, 13.76 (+0.5)400 metre engelli: Berke Akçam, 49.783 bin metre engelli: Hilal Yego, 8: 40.26Sırıkla atlama: Mustafa Berkay Gürmeriç, 4.80Uzun atlama: Muammer Demir , 7.66 (+4.0)Yüksek atlama: Alperen Acet, 2.21Gülle atma: Alperen Karahan, 17.63Çekiç atma: Özkan Baltacı, 76.87Disk atma: Ömer Şahin, 56.48Cirit atma: Ümmet Değermenci, 71.77Üç adım atlama: Can Özüpek, 16.32 (-0.1)Dekatlon: Yavuz Şalkacı, 5997 puan10 Bin metre pist yürüyüş: Salih Korkmaz, 39: 26.92

KADINLAR100 metre: Elif Polat, 11.88 (+.2.7)200 metre: Elif Polat, 24.64 (-0.6)400 metre: Nevin İnce, 57.03800 metre: Rahime Tekin, 2: 11.801500 metre: Meryem Akdağ, 4: 23.403 bin metre: Meryem Akdağ, 9: 11.265 bin metre: Fatma Arık, 16: 54.39100 metre engelli: Özge Soylu, 13.55 (+0.9)400 metre engelli: Emel Kırçın, 58.613 bin metre su engelli: Derya Kunur, 10: 02.93Uzun atlama: Tuğba Aydın, 5.97 (+1.1)Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, 13.81 (1.3)Sırıkla atlama: Demet Parlak, 4.15Yüksek atlama: Buse Savaşkan, 1.79Gülle atma: Aysel Yılmaz, 15.07Disk atma: Özlem Becerek, 57.09Cirit atma: Münevver Hancı, 50.57Çekiç atma: Merve Yılmazer, 55.28Heptatlon: Beyzanur Yavuz, 4625 puan

10 bin metre pist yürüyüş: Evin Demir, 44: 43.85

- İstanbul