9 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika

9 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

09.10.2020 09:30
9 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi, System.String[]

Başakşehirli Ravil Tagir: Cengiz Ünder'in yolunu izleyerek Avrupa'ya gitmek istiyorum"Hedefim A Milli Takım""Ülkemizi milli takımda temsil etmek ayrı bir gurur""Lige iyi başlayamadık ama toparlanacağız""Altınordu'da Çağlar Söyüncü'yü örnek alıyordum""Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi...

Başakşehirli Ravil Tagir: Cengiz Ünder'in yolunu izleyerek Avrupa'ya gitmek istiyorum

"Hedefim A Milli Takım"

"Ülkemizi milli takımda temsil etmek ayrı bir gurur""Lige iyi başlayamadık ama toparlanacağız"" Altınordu'da Çağlar Söyüncü'yü örnek alıyordum""Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi FIFA oynarken alıyordum"

Bursasporlu Burak Kapacak: Bursaspor'da kötü gidişatı çevirmek bizim elimizde"Bursaspor'a ne kadar katkı verirsem o kadar iyi""Milli takımı özlemiştim""A Milli Takım için çabalıyorum"

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: IOC, kota elemelerini Türkiye'de yapmamızı teklif etti"Kadın sporcular daha titiz, daha özverili ve kendi yapmış olduğu işe daha saygılı""Kadın boksunda Avrupa ve dünyaya model olduk""Boks tarihimizde alınan 550 madalyanın 267 tanesini bizim dönemimizde kazandık""Olimpiyatlardan beklentimiz çok büyük"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMIA Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya karşılaşmasının hazırlıklarına Almanya'da devam edecek.

FENERBAHÇE11.00 Göztepe maçının hazırlıkları sürecek.14.00 Yeni transferlerden Ademi basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

BEŞİKTAŞ11.30-17.00 Siyah-beyazlılarda Denizlispor maçının hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY11.00 Kulübün kurucu başkanı Ali Sami Yen, Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabri başında anılacak.

TRABZONSPORBordo-mavililerde çalışmalar çift idmanla devam edecek.

14.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dev Spor Tesisleriyle Altındağ 2023'e Hazırlanıyor" yatırım programı çerçevesinde yapılacak tesislerin temel atma törenine katılacak.

MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ15.00 Nilüfer Bld. - Çan Gençlik Kale Spor

15.00 Eczacıbaşı VitrA - Karayolları


Şampiyonlar Ligi, Cengiz Ünder, Altınordu, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 9 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

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