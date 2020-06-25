9 günde 29 bin 277 sosyal destek - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, koronavirüs salgınıyla normalleşme sürecinde de vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Bu kapsamda ekipler, son 9 günde 29 bin 277 sosyal destek sağladı.



1 milyonu aşan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi Belediyesi, salgın hastalığın Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren yoğun mesai harcıyor. Vatandaşlara yönelik Osmangazi'de kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçenin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor. Resmi kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarını yürüten ekip, ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük erzak, ekmek, çorba ve sıcak yemek dağıtımı yapıyor. İlçede yer alan 136 mahalleyi kapı kapı gezen ekipler, hiç kimseyi mağdur etmemeye özen gösteriyor.



Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler son 9 günde 304 erzak, bin 067 çorba ve 27 bin 906 ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Toplam 29 bin 277 sosyal destek sağlayan belediye ekipleri, vatandaşa tedbiri elden bırakmaması konusunda uyarıda bulundu. - BURSA