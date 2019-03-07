Son Dakika Haberleri: 9. Inas Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın Açılış Töreni Yapıldı

9. Inas Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın Açılış Töreni Yapıldı

15 dakika önce

Zihinsel engelli sporcuların mücadele edeceği 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı.

9. Inas Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın Açılış Töreni Yapıldı, System.String[]
Zihinsel engelli sporcuların mücadele edeceği 9. INAS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun (TOSSFED) ev sahipliğinde Ataköy Atletizm Salonu'nda 8-10 Mart tarihlerinde düzenlenecek şampiyonanın açılış töreni TOSSFED Başkanı Birol Aydın, INAS Avrupa Başkanı Fausto Pereira ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın da katılımıyla Bayrampaşa'da bir otelde gerçekleşti. Türkiye dışında Fransa, İspanya, İtalya, Ukrayna, Rusya, Belçika, Portekiz, Faroe Adaları ve Norveç'ten sporcuların yer alacağı şampiyonanın açılış töreninde konuşan TOSSFED Başkanı Birol Aydın, rekor sayıda bir katılımla organizasyonu düzenleyeceklerini anlatarak, "Tarihi bir gün yaşıyoruz, çünkü Avrupa'dan çok özel, çok temiz yürekli, asla ayrım bilmeyen özel çocukları misafir ediyoruz. Biz büyük Türkiye olarak sizleri İstanbul'da görmekten son derece mutluyuz. Federasyon olarak amacımız engellilere ulaşarak spor yaptırmak. Özel sporcuları çok seven bir Cumhurbaşkanı'na sahibiz. Bu yüzden dünyanın en şanslı milletiz. Türkiye son yıllarda büyük organizasyonlarda Avrupa'nın ve dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olmuştur. Bu çocuklara ne kadar özen gösterdiğimizi Avrupa'ya gösterdik. Başta özel sporcuların babası, ağabeyi olan Sayın Cumhurbaşkanım olmak üzere emeğe geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

INAS Avrupa Başkanı Fausto Pereira ise üst seviyede bir organizasyon olacağına inandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:28 Kaynak: İHA

Spor
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