9 işçi fabrikada yedikleri yemekten zehirlendi - Son Dakika
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9 işçi fabrikada yedikleri yemekten zehirlendi

24.05.2022 13:08
9 işçi fabrikada yedikleri yemekten zehirlendi

Düzce'de geri dönüşüm fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçiler, sabah yedikleri yemekten zehirlendi.

Düzce'de geri dönüşüm fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçiler, sabah yedikleri yemekten zehirlendi. Zehirlenen 9 işçi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Gümüşova İlçesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen olayda gece vardiyasında çalışan işçiler, sabah yedikleri yemek sebebi ile zehirlendi. İşçilerin midelerin bulanması üzerine vardiya amirleri sağlık ekiplerine haber verdi. Fabrikaya gelen sağlık ekipleri işçilerin zehirlendiğini belirledi. Bunun üzerine 9 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

9 işçi fabrikada yedikleri yemekten zehirlendi
9 işçi fabrikada yedikleri yemekten zehirlendi
9 işçi fabrikada yedikleri yemekten zehirlendi

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Kaynak: İHA

geri dönüşüm, Düzce, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 9 işçi fabrikada yedikleri yemekten zehirlendi - Son Dakika


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