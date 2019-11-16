9. Malatya Uluslararası Film Festivali etkinliklerle sürüyor

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Malatya Uluslararası Film Festivali" kapsamında atölye etkinlikleri düzenlendi.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe belediyelerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen festival kapsamında bir alışveriş merkezinde düzenlenen oyunculuk atölyesinde, oyuncu Ayhan Taş çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla birlikte çalan şarkılar eşliğinde dans eden Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin coşkulu bir şekilde geçtiğini söyledi.

Oyunculuk atölyelerine katılan çocukları kutlayan Ayhan Taş, "İstekliler, oynama isteği var, yapmaya çalışıyorlar. Role bürünüyorlar ve yapmaya çalışıyorlar, komik, eğlenceli, eğitici ve öğretici oluyor." diye konuştu.

Sinemanın çok stresli bir iş olduğunu anlatan Taş, "Dizide rolünü ileride bulabilme şansın var. Bir görüntü çekersin belki içine sinmeyebilir ama bir sonraki bölüm var. Sinemada o yok, yani sinemada birebir herkes seni izliyormuş gibi sette olup oynaman lazım." ifadelerini kullandı.

Taş'ın atölye çalışmasının ardından şarkıcı ve oyuncu Açelya Elmas, "Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi" kapsamında farklı yörelere ait ezgileri seslendirdi.

Dün başlayan 9'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali, 19 Kasım'a kadar devam edecek.