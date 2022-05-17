"9. Sarıyer Edebiyat Günleri", 28 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika
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"9. Sarıyer Edebiyat Günleri", 28 Mayıs'ta başlayacak

17.05.2022 20:29
"9. Sarıyer Edebiyat Günleri", 28 Mayıs'ta başlayacak

Sarıyer Belediyesinin düzenlediği "9. Sarıyer Edebiyat Günleri", 28 Mayıs - 5 Haziran'da Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Sarıyer Belediyesinin düzenlediği "9. Sarıyer Edebiyat Günleri", 28 Mayıs - 5 Haziran'da Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe şair, gazeteci, akademisyen, müzisyen ve oyuncu olarak 400 isim ve 45 yayınevi konuk olacak.

Şiir ve müzik eşliğinde boğaz turlarının da yapılacağı programda, bu yıl masal çadırı kurulacak.

Etkinlikte, bu yıl "Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü" Latife Tekin'e verilecek ve programın bu yılki onur konuğu ise Türkan Şoray olacak. 9. Sarıyer Edebiyat Günleri, Ceylan Ertem konseriyle sona erecek.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Fakir Baykurt Öykü Yarışması"nda ise ortaokul, lise ve yetişkin kategorisinde dereceye giren katılımcılara ödülleri verilecek.

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Kaynak: AA

Edebiyat, Sarıyer, Haziran, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '9. Sarıyer Edebiyat Günleri', 28 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika


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