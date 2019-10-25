9. sınıf öğrencisi, bir günlüğüne belediye başkanı koltuğuna oturdu

Bilecik Valiliğince yürütülen proje kapsamında kentte görev yapan başta valilik makamı olmak üzere, kamu kurum müdürleri, meslek seçimi ve yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla koltuklarını bir günlüğüne öğrencilere bırakıyor.

Vali Bilal Şentürk'ün kamu adına sorumluluk almanın ne olduğunu anlatmak için başlattığı proje kapsamında, Belediye Başkanı İlhan Özden'in koltuğunu bir günlüğüne Yenipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Hatice Uyar'a bıraktı.

Sabah evinden alınan Hatice Uyar gün boyunca Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden ile birlikte, yapılan işleri yerinde inceleyerek makamda misafir ağırladı.

Uyar yaptığı değerlendirmede belediye makamının ve görevinin dışarıdan bakıldığı gibi kolay olmadığını, sorumluluğun ve yükümlülüğün çok ağır bir görev olduğunu söyledi.

Konu ile ilgili konuşan Başkan Özden, "Bu tarz projelerle geleceğimizi şekillendirecek gençlerimiz, bizleri anlama ve gelecekte olmak istedikleri meslekleri yakından tanıma fırsatı buluyor. Böyle sosyal projeler sık sık yapılmalı ve gençlerimiz sorumluluğun ne demek olduğunu öğrenmeli. Bizim kapımız sadece proje kapsamında değil, her zaman gençlerimize açıktır." dedi.