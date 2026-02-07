9 Yaşındaki Berivan Dere Akıntısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
9 Yaşındaki Berivan Dere Akıntısında Hayatını Kaybetti

07.02.2026 13:10
Torbalı'da dereye düşen Berivan Bozan (9), akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Babası önlem istedi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde girdiği derede akıntıya kapılıp hayatını kaybeden Berivan Bozan'ın (9) babası Hamed Bozan, "Belediyenin oraya bir tel çekmesi lazımdı. Bugün benim kızım gitti, canım yandı. Başkalarının canı yanmasın" dedi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Çaybaşı Mahallesi Fetrek Deresi'nde meydana geldi. Berivan Bozan, girdiği derede akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bozan için arama kurtarma çalışması başlattı. Bozan'ın suya kapıldığı yer yaklaşık 4 kilometre mesafede cansız bedenine ulaşıldı. Bozan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Berivan'ın suya kapıldığı anlar da cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde Bozan'ın, diğer çocuklarla birlikte suya girip çıktığı anlar yer aldı. Görüntülerde, Bozan'ın tek başına derenin ortasına gittiği ve sığ olduğu görülen yerde bir anda çamura saplanıp, akıntıya kapılarak suda kaybolduğu görüldü.

'ALLAH KİMSEYE BÖYLE ACI VERMESİN'

Berivan'ın, 16 yıl önce savaştan dolayı Suriye'den Türkiye'ye göç eden Bozan ailesinin 4 çocuğundan en büyüğü ve 2'nci sınıf öğrencisi olduğu bildirildi. Kızının cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen inşaat işçisi Hamed Bozan, gözyaşı döktü. Bozan, "Belediyenin oraya bir tel çekmesi lazımdı. Bugün benim kızım gitti, canım yandı. Başkalarının canı yanmasın. Biz oraya girmemeyi biliriz ama çocuk bilmez. Çocuk oyun oynamayı bilir. Oraya acil bir şekilde çare bulsunlar. Her kış orada aynı görüntüler oluyor. Allah kimseye böyle acı göstermesin" dedi.

'İSTEDİĞİ KÜPELERİ BİR HAFTA TAKABİLDİ'

Kızına aldığı küpeleri gösteren Bozan, "Kızım benden küpe istemişti. Ben de bir hafta önce ona küpe almıştım. Sadece bir hafta takabildi. Kısmetimiz böyleymiş. Allah verdi, Allah aldı. Orada bir tel olsaydı, bunlar olmazdı. Bana her gün kahve yapardı. Bundan sonra kahve bana zehir olsun. Artık içmeyeceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
