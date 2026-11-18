İtalya'nın Ancona kenti yakınlarındaki Castelfidardo kasabasında, bir evin tuvaletinden piton çıktığı ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları beklenmedik şekilde sonuçlandı. Evde ve çevresinde yılan arayan ekipler, iki günün sonunda aslında hiç var olmayan bir hayvanın peşinde olduklarını öğrendi.

TUVALETTEN YILAN ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Bir arkadaşını ziyaret eden 9 yaşındaki çocuk, evin banyosunda cep telefonuyla tuvaletin fotoğrafını çekti. Ardından yapay zeka uygulaması kullanarak fotoğrafa klozetin içinden çıkan büyük bir piton görüntüsü ekledi. Hazırladığı fotoğrafı evdeki yetişkinlere gösteren çocuk, tuvaletten yılan çıktığını söyledi. Görüntünün gerçek olduğuna inanan yetişkinler, saat 20.00 sıralarında itfaiyeden yardım istedi.

İTFAİYE EVİ BAŞTAN SONA ARADI

İhbar üzerine yakındaki Osimo kentinden itfaiye ekipleri adrese sevk edildi. Önce banyo kontrol edildi, ardından evin diğer bölümlerinde arama yapıldı. Ancak ekipler, fotoğrafta görülen yılana ait herhangi bir iz bulamadı. Pitonun açık bir pencereden kaçmış veya evin duvarlarındaki boşluklardan birine gizlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Yılanın bulunamaması üzerine arama çalışmaları ertesi gün de devam etti.

ÖZEL EKİPLER DEVREYE GİRDİ

İkinci gün aramalara, İtalya'da koruma altındaki ve egzotik hayvanlarla ilgili çalışmalar yürüten Carabinieri Forestali bünyesindeki CITES birimi de katıldı. Yılanın nerede olabileceğini belirlemek için çalışmalar sürerken fotoğrafın kendisi de ayrıntılı incelemeye alındı. Çocuğun cep telefonundaki orijinal görüntüyü kontrol eden görevliler, pitonun fotoğrafa sonradan eklendiğini fark etti. Böylece iki gündür aranan yılanın gerçekte hiç var olmadığı anlaşıldı.

ŞAKASI ORTAYA ÇIKINCA İTİRAF ETTİ

Görevlilerin soruları üzerine 9 yaşındaki çocuk, fotoğrafı yapay zeka uygulamasıyla hazırladığını kabul etti. Arkadaşına şaka yapmak amacıyla tuvalet fotoğrafına yılan eklediğini anlatan çocuk, görüntüyü yetişkinlere gösterdikten sonra olayın bu kadar büyüyeceğini düşünmediğini belirtti. İtfaiye ve polisin iki gün boyunca arama yapmasına neden olan çocuk, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından görevlilerden özür diledi. İtalya'da 14 yaşından küçük çocukların cezai sorumluluğu bulunmadığı için olayla ilgili herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

UZMANLARDAN YAPAY ZEKA UYARISI

Olayın ardından Marche Politeknik Üniversitesi Yapay Zeka Bölümü Direktörü Paolo Clini, yapay zekayla oluşturulan görüntülerin yol açabileceği tehlikelere dikkat çekti. Clini, 9 yaşındaki bir çocuğun hazırladığı tek bir fotoğrafın güvenlik birimlerini iki gün boyunca meşgul etmesinin, teknolojinin ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösterdiğini belirtti. Fotoğraftaki yılanın kenarlarında bulanıklık gibi şüpheli ayrıntılar bulunduğunu ifade eden Clini, buna rağmen görüntünün gerçek kabul edildiğine işaret etti. Çocukların bu tür uygulamalara erişiminin ve yapay zekayla oluşturulan içeriklerin nasıl ayırt edileceğinin tartışılması gerektiğini vurgulayan Clini, okullarda konuyla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılması çağrısında bulundu.