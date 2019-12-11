9 yaşındaki mucize çocuk ABD'nin en iyi üniversitesine gidecek - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya 9 yaşındaki mucize çocuk ABD'nin en iyi üniversitesine gidecek - Son Dakika Dünya

9 yaşındaki mucize çocuk ABD'nin en iyi üniversitesine gidecek

6 saat önce

Ailesinin kararı ile Eindhoven Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimini bırakan; dünyanın en genç üniversite mezunu olmaya hazırlanan 9 yaşındaki mucize çocuk Laurent, eğitimine ABD'de devam edecek.

Eindhoven Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde okuyan ve "mucize çocuk" olarak adlandırılan Laurent Simons, bu yıl başladığı üniversiteyi, her hafta bir sınava girerek, 26 Aralık'tan önce bitirmeyi planlıyordu.

OKULU BIRAKTI

Böylece ailesi Laurent'in 9 yaşında dünyanın en genç üniversite mezunu olmasını hedefliyordu. Ancak Eindhoven Teknik Üniversitesi, aile ile yaptığı toplantıda Laurent'in yeteneklerinin daha fazla gelişmesi için, 2020 ortalarında mezun olmasını önerdi. Anne ve babası, bu takvimi kabul etmeyerek, Laurent'in okulu bırakmasına karar verdi.

TEKLİF YAĞIYOR

Ailenin aldığı, "9 yaşında mezuniyet yoksa, okula devam etmesin" kararının altında, Laurent'e başka üniversitelerden gelen teklifler yatıyor. Baba Alexander, çocuklarının, bir başka üniversiteden harika bir teklif aldığını belirterek, "Eğer Anderlecht'te oynarken Barcelona'dan teklif almışsan bunu değerlendirmemek akıllıca olmaz" dedi.

ÇABUK SIKILIYOR

Oğlunun, her sınavı bir haftada verdiğini belirten babası, kursun 1 haftayı geçmesi durumunda Laurent'in çabuk sıkıldığını ve bu nedenle üniversitenin takviminin, Laurent'in planlarına uymadığını söyledi.

EĞİTİMİNE ABD'DE DEVAM EDECEK

Mucize çocuğun babası Alexander Simons, Hollanda Televizyonu'nda yayınlanan "de Pauw" adlı programda, Laurent'in ABD'deki en iyi üniversiteye gideceğini açıkladı. Ancak, yapılan sözleşme uyarınca üniversitenin adını vermedi.

Babaya göre, ABD'de üstün yetenekli çocukların üniversiteye gönderilmesi konusunda çok fazla olanak sunuluyor.

HAYALİ YAPAY ORGAN GELİŞTİRMEK

Babasına göre Laurent'in hayali yapay organ geliştirmek. Bunun için elektrik mühendisliği, robotik ve sibernetik alanında çalışmalar yapacak. Laurent'in, bu konuda dünyanın en iyi üniversitelerinden bir olan Boston'daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) çalışmalar yapabileceği belirtiliyor.

9 yaşındaki mucize çocuk ABD'nin en iyi üniversitesine gidecek
'Mucize çocuk' Laurent, üniversiteden mezun olmasına günler kala okulu bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri, Eindhoven, Dünya, Güncel, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:25 
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