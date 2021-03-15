90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı - Son Dakika

90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı

15.03.2021 08:37

90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı HATAY'ın İskenderun ilçesinde limandan aldığı 147.5 tonluk hamur kurutma ve kağıt sarma üretiminde kullanılan silindir taşıyan 38.

90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde limandan aldığı 147.5 tonluk hamur kurutma ve kağıt sarma üretiminde kullanılan silindir taşıyan 38.5 metre uzunluğunda, 90 tekerlekli TIR, yaklaşık 250 kilometre mesafeyi 3 gün süren yolculuğun ardından Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaştı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı güzergahta sadece gündüzleri seyahat eden TIR'ın şoförü Servet Genç, "Yükün yüksekliğinden dolayı zorlu bir yolculuk oldu. Uzun bir güzergahta, yüksekliği kurtarabilmek için genelde köy yollarını kullandık" diye konuştu.

İsveç'ten gemiyle İskenderun Limanı'na getirilen, bir taşıma şirketinin 5 kişilik ekip ve özel tasarlanan TIR ile teslim aldığı 147.5 tonluk kağıt sarma ve hamur kurutma üretiminde kullanılan silindir, Mersin'de Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tesise ulaştırılmak üzere 12 Mart Cuma günü yola çıktı. Kendi ağırlığıyla birlikte 230 tona ulaşan 90 tekerlekli TIR, yükünü taşıyabilmesi için önde 4, arkada 6 aks ve ortada taşıma havuzu eklenerek tasarlandı. Üzerindeki 897x562x572 santimetre ebatlarındaki yüküyle önce Osmaniye'ye giden TIR, daha sonra Adana'da belirlenen güzergah üzerinden Mersin'e doğru hareket etti. Güvenlik gerekçesiyle geceleri kontak kapatan ve gündüzleri hareket eden TIR, güzergahtaki araç sürücülerini ve görenleri şaşkına çevirdi.

'GÖRENLER MERAK EDİP SORDU'Adana'dan geçtiği sırada D-400 karayolu üzerinde duran dev TIR'ın şoförü Servet Genç, İskenderun Limanı'nda 3-4 günlük yükleme işleminin ardından zorlu bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, "Yükün yüksekliğinden dolayı zorlu bir yolculuk oldu. Uzun bir güzergahta, yüksekliği kurtarabilmek için genelde köy yollarını kullandık. Yaklaşık 3 gündür de yoldayız ve yükümüzü teslim edeceğiz. Görenler, yükün ne olduğunu soruyor. İşimizden çok onların sorularını cevapladık. Yükün ağır, yüksek ve normal bir çekicinin taşıyamayacak olması nedeniyle böyle bir araç tasarlandı. İşimiz zor ama yapmaya çalışıyoruz" dedi.

250 KİLOMETRELİK YOLCULUK TAMAMLANDI

Yükünü teslim etmesi için belirlenen rotada, özellikle kavşak noktalarında polis ve jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı TIR, yaklaşık 250 kilometrelik yolculuğu 3 günde tamamlayarak, dün akşam saatlerinde Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesise ulaştı. Silindir, burada özel bir vinç yardımıyla tesise yerleştirildi. Yükünü sorunsuz bir şekilde teslim etmenin mutluluğunu yaşayan ekip, daha sonra Antalya'ya döndü.

90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı

Organize Sanayi Bölgesi, İskenderun Limanı, İskenderun, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 90 tekerlekli TIR, 147.5 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı - Son Dakika
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