90'lı yılların unutulmaz isimlerinden Mansur Ark, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. "Maalesef", "Sana Demedim mi" ve "Doyamıyorum" gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü sanatçı, yaklaşık 30 yıllık müzik kariyerine ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Ark'ın özellikle şöhretinin zirvesinde olduğu yıllarda para kazanamadığını söylemesi dikkat çekti.

"ÇOK POPÜLERDİM AMA PARA KAZANAMADIM"

90'lı yıllarda şöhret olmanın bugüne kıyasla daha kolay olduğunu ancak aynı durumun para kazanmak için geçerli olmadığını belirten Mansur Ark, kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı maddi sıkıntıları anlattı.

Ark, "Ben mesela çok popülerdim ama para kazandım mı? Maalesef kazanamadım." ifadelerini kullandı.

Melis Yaşar'ın ne zaman para kazanmaya başladığını sorması üzerine ünlü sanatçı, bir özel televizyon kanalında program hazırlayıp sunmaya ve oyunculuk yapmaya başladıktan sonra gelir elde edebildiğini söyledi.

O dönemde yaşadıklarını anlatan Ark, "O kadar çıkmışsın, popülersin, konsere gidiyorsun, onlarca. Bir kuruş kazanmaz mı insan?" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

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"ALLAH'A HAVALE ETTİM"

Geçmişte yaşadığı maddi sorunlara ilişkin konuşan Ark, "Ben öyle bir şanssız dönem yaşadım. Allah'a havale ettim tabii onları." dedi.

Şöhret ve maddi kazancın birbirinden farklı olduğunu vurgulayan sanatçı, 90'lı yıllarda özel televizyonlar ve radyolar sayesinde kısa sürede tanınmanın mümkün olduğunu, ancak popülerliğin her zaman kazanca dönüşmediğini belirtti.

"ELİMDE 100'DEN FAZLA YENİ BESTE VAR"

Bir dönem müzik dünyasından uzaklaştığı yönündeki değerlendirmelere de yanıt veren Mansur Ark, Bodrum'a taşınmasının üretkenliğini artırdığını söyledi.

Müzikten hiçbir zaman kopmadığını belirten Ark, "Şu an elimde yüz küsur yeni beste var." açıklamasında bulundu.

"Sen Varsan Ben Yokum" adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturan sanatçı, bundan sonra müziğe uzun aralar vermek istemediğini belirtti. Yeni şarkısının da yaklaşık üç ay içerisinde yayımlanabileceğini söyledi.

YENİ ŞARKISI "SEN VARSAN BEN YOKUM"UN HİKAYESİNİ ANLATTI

Mansur Ark, kısa süre önce yayımladığı "Sen Varsan Ben Yokum" adlı şarkısının hikâyesini de ilk kez anlattı. Söz ve müziği kendisine ait olan parçanın aslında yeni bir beste olmadığını belirten sanatçı, şarkıyı yaklaşık 8-10 yıl önce hazırladığını söyledi. Uzun süre bekleyen bestesinin yeni şarkı arayışı sırasında seçildiğini ifade eden Ark, parçanın düzenlemesini Emre Ön Bayraktar'ın yaptığını belirtti. Ünlü sanatçı, son haftalarda yeni şarkısının tanıtımı ve konserleriyle ilgilendiğini dile getirdi.

YAPAY ZEKA ŞARKILARI HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Son dönemde müzik sektöründe yaygınlaşan yapay zekâ uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ark, teknolojiyle hazırlanan şarkıların oldukça başarılı olabildiğini ifade etti.

Yapay zekâyla üretilen müzikleri kolaylıkla ayırt ettiğini söyleyenlere katılmadığını belirten sanatçı, "Ben anlamıyorum." dedi.

Yapay zekânın müzik altyapılarını kusursuza yakın hazırlayabildiğini söyleyen Ark, buna karşın kendi bestelerini piyano başında, notalar ve melodiler üzerinde çalışarak oluşturmayı tercih ettiğini anlattı.

"HERKES BİRBİRİNE BENZEMEYE BAŞLADI"

Röportajda değişen güzellik anlayışına da değinen Mansur Ark, estetik uygulamalar nedeniyle insanların giderek birbirine benzediğini savundu.

Ünlü sanatçı, "Herkes birbirine o kadar çok benzemeye başladı ki." diyerek özellikle burun, dudak ve giyim tercihlerindeki benzerliklerden söz etti.

Günümüzde ilişkilerin de geçmişe kıyasla daha kolay başladığını ancak bunun bazı değerleri zayıflattığını düşündüğünü belirtti.

"YENİ NESİL ÇOK AKILLI AMA HEDEFSİZ"

Genç kuşak hakkındaki düşüncelerini de paylaşan sanatçı, yeni neslin yetenekli ve zeki olduğunu ancak bazı gençlerin kısa yoldan para kazanmaya ve ünlü olmaya odaklandığını savundu.

Ark, "Yeni nesil hakikaten çok akıllı, çok yetenekli. Ve boşa gidiyormuş gibi de hissediyorum." sözleriyle gençlerin potansiyeline ilişkin endişelerini dile getirdi.