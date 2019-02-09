91 Yaşındaki Fadime Atak: Karne ile Ekmek Aldığımız Günleri Unutmadık
34 dakika önce
Kütahya'nın Şaphane Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, ilçedeki yaşlı bir kadının gündelik bakım ve temizliğini yaptı.
Kütahya
'nın Şaphane Halk Eğitimi Merkezi
kursiyerleri, ilçedeki yaşlı bir kadının gündelik bakım ve temizliğini yaptı.
91 yaşında 3 çocuk annesi olan Fadime Nine, yaptığı açıklamada, "Çok yokluklar gördüm. Varlık içinde yokluk çektiğimiz, yiyecek ekmek için, tüp almak için sıraya girdiğimiz gümler oldu. Ekmeği karne ile alırdık. Şimdi devlet evime geliyor tüm ihtiyaçlarımı soruyor. Yetmiyor Halk Eğitim Merkei öğrencileri evlatlarım geliyor kişisel bakım ve ev işlerimi yapıyorlar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Hükümetimizden Allah razı olsun" dedi.
Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, "Hayat boyu öğren, hayat boyu iyilik yap projesi kapsamında her hafta ilçemizde yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız evlerinde ziyaret edilerek kursiyerlerimiz tarafından gündelik temizlik ve kişisel bakım ile hijyen hizmeti veriliyor. Yaşlı vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanan bu hizmet 2019 yılı sonuna kadar devam edecek 2023 eğitim vizyonu çalışmaları kapsamında yürüttüğümüz hayat boyu öğrenme ve hayat boyu iyilik yap projesi de bu şekilde hayat bulmuş olacak. Bu hafta Fatma Ninemizi ziyaret ettik. Dualarını aldık" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:59 Kaynak: İHA
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