Son Dakika Haberleri: A Milli Futbol Takımı, 1 basamak yükseldi
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A Milli Futbol Takımı, 1 basamak yükseldi

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı, FIFA eylül ayı dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 36. sıraya çıktı.

A Milli Futbol Takımı, 1 basamak yükseldi, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, FIFA eylül ayı dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 36. sıraya çıktı.


FIFA eylül ayı dünya sıralaması açıklandı. FIFA'nın resmi internet sitesinden açıklanan sıralamada Belçika zirvedeki yerini korudu. Fransa 2. sıraya çıkarken, Brezilya ise 3. sıraya geriledi.


A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Andorra ve Moldova galibiyetleriyle 1 basamak yükseldi. Milliler, puanını 1475 yaptı ve 36. basamağa çıktı.


Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 24 Ekim'de duyurulacak.


FIFA eylül ayı dünya sıralaması şöyle:


1 - Belçika: 1752


2 - Fransa: 1725


3 - Brezilya: 1719


4 - İngiltere: 1662


5 - Portekiz: 1643


6 - Uruguay: 1639


7 - İspanya: 1631


8 - Hırvatistan: 1625


9 - Kolombiya: 1622


10 - Arjantin: 1614


36 - TÜRKİYE: 1475 - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, Brezilya, Belçika, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:47 Kaynak: İHA
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