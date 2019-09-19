A Milli Futbol Takımı, 1 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA eylül ayı dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 36. sıraya çıktı.



FIFA eylül ayı dünya sıralaması açıklandı. FIFA'nın resmi internet sitesinden açıklanan sıralamada Belçika zirvedeki yerini korudu. Fransa 2. sıraya çıkarken, Brezilya ise 3. sıraya geriledi.



A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Andorra ve Moldova galibiyetleriyle 1 basamak yükseldi. Milliler, puanını 1475 yaptı ve 36. basamağa çıktı.



Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 24 Ekim'de duyurulacak.



FIFA eylül ayı dünya sıralaması şöyle:



1 - Belçika: 1752



2 - Fransa: 1725



3 - Brezilya: 1719



4 - İngiltere: 1662



5 - Portekiz: 1643



6 - Uruguay: 1639



7 - İspanya: 1631



8 - Hırvatistan: 1625



9 - Kolombiya: 1622



10 - Arjantin: 1614



36 - TÜRKİYE: 1475 - İSTANBUL