A Milli Hentbol Takımı, Yunanistan'ı Mağlup Etti

SALON: Lefkovrisi Belediyesi
HAKEMLER: Bojan Lah, David Sok
YUNANİSTAN: Tsilimparis, (Boukovinas), Mylonas 7, Mallios, Tziras 4, Tsilis 2, Iliopoulos 6, Papadionysiou, Kandylas, Kritikos 2, Arapakopoulos, Basmalis Gomez 1, Passias
TÜRKİYE: Yunus Özmusul
, (Coşkun Göktepe
), Alp Eren
Pektaş 2, Onur Ersin 4, Baran Nalbantoğlu
, Uğur Erceylan 1, Görkem Biçer 7, Can Çelebi
2, Mehmet Demirezen
1, Doruk Pehlivan 4, Özgür Sarak, Yiğit Eröz 2, Enes Gümüşok, Cemal Kütahya
2, Halil İbrahim Öztürk
1
İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR: Mylonas, Iliopoulos, Passias (Yunanistan
) - Can Çelebi 2, Uğur Erceylan 2, Halil İbrahim Öztürk (Türkiye
)
İLK YARI: 11-11
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa
Hentbol Şampiyonası Elemeleri 3'üncü Grup 3'üncü maçında Yunanistan'ı deplasmanda 26-22 mağlup etti.
Kozani Lefkovrisi Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında skor üstünlüğünü elinde tutan milliler, ilk yarının son bölümlerinde Yunanistan'ın beraberliği yakalamasına engel olamadı ve devre 11-11 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarı karşılıklı gollerle geçerken, son bölümlerde aradaki farkı açan ay yıldızlı takım maçı 26-22 kazanarak gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Milli takım grubundaki 4'üncü maçında 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'de Yunanistan'ı Eskişehir Porsuk
Spor Salonu'nda konuk edecek.