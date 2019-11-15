Son Dakika Haberleri: A Milli Takım'ın rakipleri ne zaman belli olacak! Kura çekimi...
Son Dakika Spor A Milli Takım'ın rakipleri ne zaman belli olacak! Kura çekimi... - Son Dakika Spor

A Milli Takım'ın rakipleri ne zaman belli olacak! Kura çekimi...

6 saat önce

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta İzlanda ile golsüz berabere kalarak puanını 20'ye yükselten ve elemelerin bitimine 1 hafta kalan A Milli Futbol Takımı, tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

A Milli Takım'ın rakipleri ne zaman belli olacak! Kura çekimi..., System.String[]

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta İzlanda ile golsüz berabere kalarak puanını 20'ye yükselten ve elemelerin bitimine 1 hafta kalan A Milli Futbol Takımı, tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.


Milli Takımımızın İzlanda berabere kaldığı haftada Fransa sahasında Moldova'yı 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Bu durumda grubu hangi takımın lider bitireceği son hafta oynanacak karşılaşmalar sonunda belli olacak. Ay-yıldızlılar gruptaki son maçını 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacak.


A Milli Takım'ın Euro 2020'deki rakipleri 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek kura çekiminde belirlenecek.


Avrupa Şampiyonası 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde 12 Avrupa ülkesindeki 12 kentte gerçekleştirilecek. Şampiyonada yarı final ve final karşılaşmaları İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Türk Telekom, İzlanda, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:22 
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