Son Dakika Haberleri: A Milli Takım, kamp yaptığı otelde bayramlaştı
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A Milli Takım, kamp yaptığı otelde bayramlaştı

14 dakika önce

A Milli Takım kadrosu, kamp yaptıkları Antalya'da bayramlaştı.

A Milli Takım kadrosu, kamp yaptıkları Antalya'da bayramlaştı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya otelde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu ve Hamit Altıntop katıldı.
Bayramlaşan futbolcu, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri, birlikte fotoğraf çektirdi.
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, milli takımın ve Türk milletinin bayramını kutladığını söyledi.
Teknik direktör Şenol Güneş ise futbolcu ve ailelerinin bayramını kutladı.
"Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur." diyen Güneş, önemli maçlara çıkacaklarını, her günlerinin bayram tadında geçmesini istediklerini kaydetti.
Futbolculara bayram hediyesi de verildi.
A Milli Takım, kamp yaptığı otelde bayramlaştı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:03 Kaynak: AA
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