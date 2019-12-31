A.Ü. Rektörü Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını videoyla kutladı - ESKİŞEHİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel A.Ü. Rektörü Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını videoyla kutladı - ESKİŞEHİR - Son Dakika

A.Ü. Rektörü Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını videoyla kutladı - ESKİŞEHİR

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını çektiği videoyla kutladı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını çektiği videoyla kutladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversite tercih döneminde de Marlon Brando ve Al Pacino'nun rol aldığı "Baba (The Godfather)" filmindeki sahneleri andıran kostümle kamera karşına geçen Çomaklı, bu kez de yeni yıl kutlaması için video çekimi gerçekleştirdi.

Videoda öğrencilerin yeni yılını kutlayan Çomaklı'nın çekimler sırasındaki kamera arkası görüntüleri de yüzleri güldürdü.

A.Ü. Rektörü Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını videoyla kutladı - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Şafak Ertan Çomaklı, Al Pacino, Çomaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı
Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz

Son Dakika Haberleri
01:32 ABD'den Çin'e tutuklanan Hristiyan rahip için tepki - Son Dakika
01:31 Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği 00: 02'de dünyaya geldi - Son Dakika
01:31 Emniyet müdürü yeni yıla personeliyle birlikte girdi - Son Dakika
01:31 Bakan turhan yeni yıla bolu'da karayolları işçileri ile girdi - Son Dakika
01:26 Vali Pehlivan, güvenlik güçlerini yalnız Bırakmadı - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 01:34:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: A.Ü. Rektörü Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını videoyla kutladı - ESKİŞEHİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]