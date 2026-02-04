A101\'in Medya101 Lansmanı İstanbul\'da Gerçekleşti

A101'in ev sahipliğinde Rixos Tersane İstanbul'da gerçekleşen Medya101 lansman töreninde, perakendede tedarikçilerle birlikte şekillenen yeni medya iş modeli tanıtıldı. "Oyunun kuralları değişiyor" yaklaşımıyla tanıtılan Medya101'in, yeni dönemdeki perakende medya iletişimindeki rolü paylaşıldı.

A101, tedarikçi ilişkilerinde yeni bir dönemi temsil eden Medya101 lansman törenini 3 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirdi. "Oyunun Kuralları Değişiyor" konseptiyle düzenlenen lansman etkinliğinde Medya101 A101'in tedarikçi ekosistemine bakışındaki dönüşümün somut bir çıktısı olarak tanıtıldı.

Moderatörlüğünü Yekta Kopan'ın üstlendiği etkinlikte; perakende medyanın yükselen rolü, ortak akılla karar alma süreçleri ve birlikte büyüme yaklaşımı farklı oturum ve panellerle ele alındı. A Milli Kadın ve Fenerbahçe SK Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem'in de panel konuşmacıları arasında yer aldığı etkinlikte milli voleybolcu, spor ve takım kültürü perspektifinden sürdürülebilir dönüşümün nasıl mümkün olabileceğine dair görüşlerini paylaştı.

Yıldız: "Perakende medyada erişimi değil, etkiyi yönetiyoruz"

A101 Ticaret ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Volkan Yıldız, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde "Perakende medya A101 için yalnızca bir iletişim alanı değil; sahip olduğumuz saha gücünü, ölçeği ve veriyi ticari değere dönüştüren stratejik bir yapı. Medya101 ile satın alma anına en yakın temas noktalarında doğru ürünün, doğru kişiyle, doğru yerde buluşmasını sağlıyoruz. Bu yapı sayesinde tedarikçilerimiz, ölçülebilir metotlarla yatırımlarının karşılığını hızlı bir şekilde alabiliyor. A101'de perakende medyayı erişim değil, etki odaklı bir büyüme alanı olarak ele alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bilgiç: "Bu bir lansman değil, birlikte kurgulanan bir iş modeli"

Medya101 Genel Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç ise "Perakende medyada oyunun kuralları değişiyor. Artık markalar için yalnızca görünür olmak değil, temasın neye karşılık geldiğini net biçimde görebilmek önemli. Medya101'i mağaza içinden dijitale uzanan temas noktalarını tek bir yapı altında ele alan, kampanyaları satışla ilişkilendiren entegre bir perakende medya modeli olarak kurguladık. Bu yapıyı da tedarikçilerimizle birlikte değer üretmeye ve uzun vadeli büyümeye odaklanan bir iş modeli olarak konumlandırıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Medya101 buluşmasının, A101'in tedarikçileriyle şeffaf, entegre ve uzun vadeli bir iş birliği anlayışıyla ilerlediği yeni dönemin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildiği belirtildi. - İSTANBUL