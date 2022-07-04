AA Erzurum Bölge Müdürü Okur, Vali Okay Memiş'i ziyaret etti - Son Dakika
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AA Erzurum Bölge Müdürü Okur, Vali Okay Memiş'i ziyaret etti

04.07.2022 18:10
AA Erzurum Bölge Müdürü Okur, Vali Okay Memiş'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürlüğü görevine atanan Yunus Okur, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürlüğü görevine atanan Yunus Okur, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Bölge Müdürü Okur, ziyarette Vali Memiş'e AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Memiş de Okur'u tebrik ederek yeni görevinde başarı diledi.

Okur, ziyaret sonunda Vali Memiş'e AA tarafından hazırlanan "Karabağ Zaferi" adlı kitabı takdim etti.

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Vali Okay Memiş'ten 3 Temmuz mesajı Açıklaması Vali Okay Memiş'ten 3 Temmuz mesajı Açıklaması
Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Okay Memiş, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA Erzurum Bölge Müdürü Okur, Vali Okay Memiş'i ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: AA Erzurum Bölge Müdürü Okur, Vali Okay Memiş'i ziyaret etti - Son Dakika
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