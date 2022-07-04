AA Erzurum Bölge Müdürü Okur, Vali Okay Memiş'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürlüğü görevine atanan Yunus Okur, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.
Bölge Müdürü Okur, ziyarette Vali Memiş'e AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Memiş de Okur'u tebrik ederek yeni görevinde başarı diledi.
Okur, ziyaret sonunda Vali Memiş'e AA tarafından hazırlanan "Karabağ Zaferi" adlı kitabı takdim etti.
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