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AA Genel Müdürü Serdar Karagöz olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk ile maç yaptı - Son Dakika

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk ile maç yaptı

01.12.2021 12:02

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, milli masa tenisçi Abdullah Öztürk ile maç yaptı.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, milli masa tenisçi Abdullah Öztürk ile maç yaptı.

Serdar Karagöz ve Oğuz Enis Peru, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah Öztürk ile bir araya geldi. Karagöz ve Peru, Öztürk ile AA Genel Müdürlüğünde gösteri maçı yaptı.

AA Genel Müdürü Karagöz maçtan sonra yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonu Abdullah Öztürk'ü ağırladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı olarak başarılı sporculara her zaman destek olduklarını anlatan Karagöz, "Abdullah Öztürk ve tüm dünyadaki başarılı sporcuları ajans olarak her platformda destekleyeceğiz. Hayatımızın hiçbir döneminde bizi durdurabilecek başarıdan alıkoyacak bir engel olmadığını Abdullah Bey bize göstermiş oldu." dedi.

Karagöz, Abdullah Öztürk'ten hayata dair öğrenecekleri çok şey olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Paralimpik olimpiyat şampiyonumuz Abdullah Öztürk'ü Ajansımızda ağırladık. Spor, neyi gerektiriyorsa Abdullah Bey tabii onu uyguladı. Sembolik de olsa bizi yendi. Bugün biraz masa tenisi öğrendik ama hayata dair de kendisinden öğreneceğimiz çok şey var. Ziyaretinden ötürü kendisine çok teşekkür ederim."

Oğuz Enis Peru: "Bu maç için sözleşmiştik"

AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru da Abdullah Öztürk ile gurur duyduklarını söyledi.

Abdullah Öztürk ile olimpiyattaki başarısında sonra görüştüklerini anımsatan Peru, "Bu maç için sözleşmiştik. Gerçekten sıkı bir maç oldu. Benim antrenmansızlığımdan dolayı Abdullah tabii üstünlük sağladı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Abdullah kardeşimizle birlikte olmak bizi çok mutlu etti. Abdullah kardeşimiz bize engelin sınır tanımadığını göstermiş oldu. Abdullah'ın başarısı bütün dezavantajlılara moral oldu. Abdullah, isteyen tüm engelli kardeşlerimizin çalıştıklarında başaramayacak bir şeyin olmadığını gösterdi. Kendisini kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Öztürk: "Engelli bireylerin bizi görüp spora başlaması için basın desteği çok önemli"

Milli masa tenisçi Abdullah Öztürk ise Anadolu Ajansının her zaman yanlarında yer alarak başarılarında büyük pay sahibi olduğunu dile getirdi.

Sporu bıraktıktan sonra yeni şampiyon sporcular yetiştireceklerini anlatan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Anadolu Ajansı Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz Bey ile güzel bir maç yaptık. Spora başladığımızdan beri Anadolu Ajansı yanımızda, bizi her zaman destekledi. Onlar bize inandı, hissettiler, biz de yıllar sonra çok büyük başarılar elde ettik. Şampiyon olunca da yanımızdaydılar. Yarın yine yanımızda olacaklar. Sporu bıraktıktan sonra yeni şampiyon sporcular yetiştireceğiz. Yarın onların da haberleri yapılacak. Engelli bireylerin bizi görüp spora başlaması için basın desteği çok önemli. Kendilerine bu katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum."

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk ile maç yaptı
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk ile maç yaptı
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk ile maç yaptı
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk ile maç yaptı
AA Genel Müdürü Serdar Karagöz olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk ile maç yaptı

Abdullah Öztürk, Serdar Karagöz, Karagöz, Peru, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA Genel Müdürü Serdar Karagöz olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk ile maç yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AA Genel Müdürü Serdar Karagöz olimpiyat şampiyonu Abdullah Öztürk ile maç yaptı - Son Dakika
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