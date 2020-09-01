AA İzmir Bölge Müdürü Baysal'dan Vali Karadeniz'e ziyaret - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.
Bölge Müdürü Baysal'ı makamında kabul eden Karadeniz, AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Karadeniz, AA çalışanlarının önemli projelere imza attığını belirtti.
Baysal'ın hediye ettiği "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü inceleyen Karadeniz, albümün yakın tarih açısından önemli bir kaynak olduğunu ifade etti.
Ziyarette Baysal, AA'nın çalışmaları hakkında Karadeniz'e bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 18:09 - Kaynak: AA
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