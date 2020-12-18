AA kameramanı Yahudi yerleşimcinin Filistinlilerin üzerine ateş açtığı anı görüntüledi - Son Dakika

Fanatik bir Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilerin üzerine ateş açtığı an, AA kameramanı Hişam Ebu Şakra tarafından kayıt altına alındı.

Filistinliler, Ramallah'a bağlı El-Mugayyer beldesi kırsalında yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için toplandı.

Bu sırada ellerinde sopa ve yanlarında köpekler bulunan fanatik Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasında gerginlik yaşandı.

AA kameramanı Ebu Şakra'nın kayıt altına aldığı görüntüde, bir Yahudi yerleşimcinin Filistinliler üzerine rastgele tabancayla ateş açtığı görülüyor.

Bölgeye gelen İsrail askerleri, Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında artan gerginliği önlemeye çalıştı.

Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail askerlerinden Yahudi yerleşimcileri bölgeden uzaklaştırmasını istedi.

Görgü tanıkları, ateş açan Yahudi yerleşimcinin gözaltına alınmadığını aktardı.

Öte yandan AA muhabirinin ulaştığı İsrail ordusu basın ofisinden bir yetkili, söz konusu olaydan haberdar olmadıklarını ve konuyu araştıracaklarını kaydetti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.