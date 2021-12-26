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AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması

26.12.2021 09:08
AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Edirne'de kurum müdürleri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Edirne'de kurum müdürleri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceledi.

Soytürk, "haber" kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükte yaşam" "yaşam" kategorisinde "Harabeler içerisinde yaşam"", spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" ve Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" fotoğraflarına oy verdi.

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ise "haber" kategorisinde Anton Brink'in "Uyuyan yanardağ faaliyete geçti", spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense", yaşam kategorisinde de İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğraflarına oy verdi.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe de haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", "yaşam" kategorisinde Juancho Torres'in " Kolombiya'nın renkleri" ve "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın geleneksel Yılın Fotoğrafları oylaması
AA'nın geleneksel Yılın Fotoğrafları oylaması

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Muhammed Said, Gökhan Balcı, Turizm, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AA'nın geleneksel 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Son Dakika


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