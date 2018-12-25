Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması
1 saat önce
Ankara Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara Valisi Vasip Şahin
, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Vali Şahin, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Şahin, haber kategorisinde Özkan Bilgin
'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde İlhami Çetin
'in "Ali dede ve kedisi" ile spor kategorisinde Ali İhsan Öztürk
'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:34 Kaynak: AA
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