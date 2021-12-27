AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Yozgat'ın Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bilgin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haberde Mahmut Serdar Alakuş'un Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını anlatan "Ciğerlerimiz yandı" fotoğrafına oy veren Bilgin, yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı karesini seçti.

Bilgin, AA'nın geleneksel fotoğraf yarışmasına katkı sağlamaktan mutlu olduğunu belirterek, "Her yıl farkındalık oluşturmak, hem saha ekibini motive etmek hem de güzellikleri yaymak adına AA böyle güzel bir organizasyon yapıyor." dedi.

Bilgin, emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.

Sorgun Belediye Başkanı Ekinci ise yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal", haberde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil müsilaj", sporda ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Ekinci, AA muhabirlerini tebrik ederek, "Bu yıl ilk kez oylamaya katıldım. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Acısıyla tatlısıyla geçmişte yaşanan olayları bir kez daha hatırladık." diye konuştu.