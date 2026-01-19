AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aksal, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Aksal, "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı Adalet" fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" karesinden yana oyunu kullanan Aksal, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut", "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" karesine oyunu verdi.

CHP Edirne Milletvekili Yazgan

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" ve "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" fotoğrafını seçti.

Yazgan, "Haber" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan" karesinden yana oyunu kullanan Yazgan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafını tercih etti.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ise, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını ve "Portre" kategorisinde de Gerald Anderson'un "Yüz aynası" karesini seçti.

"Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci" karesinden yana oyunu kullanan Akalın, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu", "Haber" kategorisinde ise Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" fotoğrafına oy verdi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam ediyor.