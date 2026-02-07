AA Teknoloji 2026 Hedeflerini Belirledi

Anadolu Ajansı (AA) iştiraki AA Teknoloji, "Strateji ve Vizyon Kampı"nda 2026 yılı hedeflerini netleştirdi. Yeni dönemde ürün yönetiminde yapısal dönüşüm, yapay zeka ve siber güvenlik operasyonlarını önceliklendiren şirket, uluslararası fon yönetimi ve Teknopark projeleriyle küresel teknoloji pazarındaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

105 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin haber belleği olan AA, yeni kurduğu iştiraki AA Teknoloji ile medya teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor.

Şirketin 2026 yılındaki hedefleri, yol haritası ve stratejisi, "AA Teknoloji Strateji ve Vizyon Kampı"nda gerçekleştirilen oturumlarda belirlendi.

AA Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli, kampın açılışındaki konuşmasında, 2025 yılının şirket için bir yapılanma ve hazırlık dönemi olduğunu belirtti.

Şirketin kuruluş aşamasında ürün portföyünün dar ve dış pazara yönelik tecrübesinin kısıtlı olduğunu ifade eden Çebişli, bir yıllık süreçte bu eksikliklerin giderildiğini ve portföyün hem özgün ürünler hem de yeni işbirlikleriyle güçlendirildiğini kaydetti.

Çebişli, 2025 yılında ürün portföyünü olabildiğince güçlendirdiklerini vurgulayarak, "Hem kendi ürettiğimiz ürünler çıktı piyasaya hem de yeni işbirliklerimiz doğdu. Portföy olabildiğince genişledi, bu 2026 yılında da biraz daha genişlemeye devam edecek." dedi.

"WAASP projesiyle Teknopark'a giriş yaptık"

2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çebişli, "2026 yılında artık önümüzü biraz daha net görebiliyoruz, piyasadaki aslında çetrefilli durumları biraz daha içeriden okuyabiliyoruz. Ürün portföyümüzü de genişlettik." ifadesini kullandı.

Çebişli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ciddi şekilde müşteri portföyümüzü genişlettik. Çok farklı işbirliği teklifleri alıyoruz. Biz herhangi bir girişimde bulunmadan arayıp da bizden iş isteyen müşterilerimiz bile oldu. Bunun yakın gelecekte de büyüyeceğini kesinlikle öngörüyorum. Bizim için 2025'in bence en kıymetli yönü burasıydı. Bu zorluğu güzel şekilde sonlandırarak tamamladık diyebilirim. Kamuda, finans sektöründe, savunma sanayisinde birçok şirket, birçok kurum, onların özellikle teknoloji alanındaki çalışanları, AA Teknoloji'nin varlığını, gücünü, neler yaptığını, neler yapabileceğini artık biliyor."

Ankara Üniversitesi Teknopark bünyesinde açılan ofis ve siber güvenlik projeleriyle teknoloji ekosistemine güçlü giriş yaptıklarını vurgulayan Çebişli, "Web Uygulama API Güvenliği Platformu (WAASP) projesiyle Teknopark'a giriş yaptık. Orayı inşallah biraz daha güçlendirip, yeni projeler de açarak 2026'da daha da büyütmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Organizasyonel yapılanmada ürün yönetimi dönemi

Şirketin 2026 hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen organizasyonel değişikliğe değinen Çebişli, birimlerin iş süreçlerini konsolide etmek amacıyla Ürün Yönetimi Müdürlüğünün kurulduğunu açıkladı.

Bu yeni yapının altında Stratejik İlişkiler ve Fon Yönetimi ile iki ayrı Ürün Yönetimi Müdür Yardımcılığı oluşturulduğunu bildiren Çebişli, bu yapılanmanın temel amacının ulusal ve uluslararası fonlara erişim sağlayarak ajansın görünürlüğünü ve gelirlerini artırmak olduğunu söyledi.

2026 yılında ürün geliştirme süreçlerinde köklü bir kültür değişimi hedeflediklerini dile getiren Çebişli, geçmişte yaşanan analiz eksikliklerini gidereceklerini kaydetti.

Çebişli, ürünlerin hangi amaca hizmet ettiğinin ve çekirdek iş analizlerinin geliştirme süreci kadar kritik olduğuna dikkati çekti.

Bu yıl hedefledikleri çok fazla proje olduğunu bildiren Çebişli, "2026 yılında ürün çıkarma konusunda bir dönüşümün içerisine gireceğiz." ifadesini kullandı.

Siber güvenlik ve operasyonel süreklilik öncelikli hedef

Emre Çebişli, sektörde sadece tek paydaşın kendileri olmadığını belirterek, "Bu çıkaracağımız ürünlerin önemli paydaşları müşteriler. Bu ürünlerden bazılarının müşterisi bu masada ama büyük çoğunluğunun müşterisi de ajansın çeşitli birimleri ya da sektördeki potansiyel müşterilerimiz. Başarılı ürünler çıkarabilmek adına o paydaşları da bizim kendi düzlemimize çekmemiz ve bu adaptasyon sürecinde onları da kendi odağımıza yaklaştırmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

AA Teknoloji'nin dışa dönük ticari operasyonlarının yanı sıra AA'nın mevcut teknik altyapısını koruma ve geliştirme görevini titizlikle sürdüreceğini anlatan Çebişli, rutin operasyonların vizyonun ayrılmaz parçası olduğunu belirtti.

Canlı yayın operasyonları, veri merkezi projeleri ve dijital teknik desteğin mesailerinin büyük kısmını oluşturmaya devam edeceğini söyleyen Çebişli, siber güvenlik konusundaki hassasiyetlerine ilişkin şunları paylaştı:

"Ajansın halihazırda 65 tane çalışan ürünü var. Bu ürünlerin altyapıları var, ekiplerimiz tarafından bunların altyapı operasyonları yürütülüyor. Bunların güvenlik operasyonları yürütülüyor. Ajansın özellikle son kullanıcıya değen tüm operasyonları, dijital operasyonları yürütülüp bunlara teknik destek veriyorlar. Bir yandan canlı yayın operasyonları var. Hepimizin aslında devam eden bir yandan da bu tarz rolleri var. Bunlar da tabii ki bizim mesaimizin çok büyük kısmını almaya devam edecek.

Dışarıya dönük yaptığımız operasyonlar bir yana, ajans bir yana. Biz dışarıya mükemmel hizmetler ya da ürünler, işler yapıyor olabiliriz ama ajansın bir siber vaka yaşıyor olması bizim için kesinlikle dışarıya yaptığınız bir satıştan daha önemli. O yüzden bizim rutin dediğimiz o operasyonların kıymetini, önemini unutmamak, atlamamak, hepimizin kesinlikle ilk önceliği olacak şekilde konumlandırmamız gerekiyor."

Yapay zeka ve yenilikçi teknolojiler masaya yatırıldı

Strateji ve Vizyon Kampı kapsamında "Ürün Yönetiminde Vizyon, Öncelik ve Etki", "Siber Güvenlik Yönetimi", "AA Dijital Dönüşüm" ve "AA Teknoloji Satış ve İş Geliştirme Hedefleri" başlıklı oturumlar düzenlendi.

Kampta ayrıca, yapay zeka destekli ürünler, potansiyel risk yönetimi, sektördeki güçlü ve zayıf yönler ile stratejik çözüm önerileri üzerinde beyin jimnastiği gerçekleştirildi.