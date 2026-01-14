AA Yılın Kareleri Oylaması Devam Ediyor

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öztürk, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların Ardından", "Haber" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve Bombalar" fotoğrafını tercih eden Öztürk, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk Seferinde", "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" ve "Günlük Hayat" katagorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Öztürk, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçti.

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.