AA Yönetim Kurulu Üyesi Kızıldağ'dan

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, Aydın'ın Germencik ilçesinde, öğretmenlere ve belediye çalışanlarına "Mazeret Yok! Tek kişi, çok hikaye" konulu konferans verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Germencik Belediyesinde düzenlenen konferansta, örnek olaylar üzerinden paylaşımlarda bulunan Kızıldağ, eyleme geçmenin önündeki engellere dikkati çekti.

Konferansa ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Kızıldağ, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde öğretmenlerle bir araya geldiklerini, onlara mazeret üretmeyen çocuklar yetiştirmek, mazeret üretmeyen bir gelecek oluşturmak için "Mazeret yok! Çıkış var" dediğini kaydetti.

Keyifli bir bakış açısı yakalamaya çalıştıklarını aktaran Kızıldağ, "Germencik Belediyesinin çalışanlarına da etkili, başarılı ve verimli hizmet, mazeret üretmeden nasıl yapılır, bunu konuşmaya çalıştık. Oldukça güzel, keyifli bir birliktelik oldu." dedi.

Konferanslarının birçoğunu sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde verdiğine işaret eden Kızıldağ, "Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Onun için hep birlikte 'mazeret yok' diyerek ülkemizi daha ileri taşıyacağız. Bu hepimizin sorumluluğu." diye konuştu.

Bugüne kadar 10 kitabının çıktığını belirten Kızıldağ, şöyle devam etti:

"Bunlardan 3 tanesi sosyolojik araştırma. Geçen sene çıkan 'Mazeret yok' adında bir deneme kitabım var. Sosyolojik iletişim ve yönetimle ilgili kitaplar yayınladık. Önümüzdeki günlerde de bir üçleme yapıyoruz. Bu üçleme de 'iletişimde, liderlikte ve hayatta çıkış var' olacak. Bütün arkadaşlarımızla ortak dili bulabiliyoruz. Bu ülkede kim bir taşın üzerine taş koyuyorsa o taşa bir katkımız olsun diye konuşmaya, anlatmaya, bildiklerimizi paylaşmaya çalıştık. Bu da beni çok mutlu ediyor."

Programa, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de katıldı.

Konferansın ardından Kızıldağ'a protokol üyelerince çeşitli hediyeler takdim edildi.