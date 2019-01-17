Son Dakika Haberleri: Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor'da

Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor'da

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı.

Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor'da, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı.

Karadeniz ekibinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çaykur Rizespor'umuz Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı. Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a ayrıca teşekkür ederiz. Aatif Chahechouhe'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Aatif Chahechouhe, Güncel
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