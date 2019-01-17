Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor'da
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor
, Fenerbahçe
'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe
ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı. Karadeniz
ekibinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Çaykur Rizespor'umuz Fenerbahçe'de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yıl sonuna kadar anlaşma sağladı. Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü
Başkanı Sayın Ali Koç
'a ayrıca teşekkür ederiz. Aatif Chahechouhe'ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:06 Kaynak: İHA
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